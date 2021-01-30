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Побиття українського підлітка в Парижі: прокуратура почала судове розслідування

Автор: Роман Тверденко

Паризька прокуратура почала судове розслідування побиття українського підлітка Юрія Крученика в столиці Франції. Семеро затриманих відправлені під варту.

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Про це повідомляє BFMTV.

Прокуратура почала наступну стадію розслідування справи сьогодні, 30 січня. Затриманим готують звинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.

Відомо, що семеро з затриманих, шестеро з яких неповнолітні, відправлені під варту, а ще двоє неповнолітніх поміщені під судовий нагляд.

Нагадаємо, 15 січня в центрі Парижа близько 10 чоловік в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на 15-річного українця Юрія, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Пізніше президент Володимир Зеленський закликав покарати нападників тюремними термінами.

При цьому французькі ЗМІ повідомляли, що напад на українського підлітка могло стати наслідком помсти і розборок місцевих банд. Юрій нібито міг бути причетним до вуличної банди. Але пізніше в українському МЗС заявили, що він ніколи не був під слідством.

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