Побиття українського підлітка в Парижі: банду нападників затримали

У четвер, 28 січня, у місті Ванв, що поблизу Парижа, затримали дев'ятьох осіб за підозрою в нападі на українського підлітка. Вони перебувають під вартою.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на прокуратуру Парижа.

Серед затриманих неповнолітніх 8. Всі вони є учасниками одного з угрупувань. Їм повідомлено про підозру у спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину і груповому грабежі і насильство.

Розслідування триває.

Нагадаємо, 15 січня в центрі Парижа близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на 15-річного українця Юрія, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Пізніше президент Володимир Зеленський закликав покарати нападників тюремними термінами.

При цьому французькі ЗМІ повідомляли, що напад на українського підлітка могло стати наслідком помсти і розборок місцевих банд. Юрій нібито міг бути причетним до вуличної банди. Також повідомляли, що мати постраждалого підлітка фігурувала у справі про торгівлю людьми.