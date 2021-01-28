ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Побиття українського підлітка в Парижі: банду нападників затримали

Автор: Ігор Литвиненко

У четвер, 28 січня, у місті Ванв, що поблизу Парижа, затримали дев'ятьох осіб за підозрою в нападі на українського підлітка. Вони перебувають під вартою.

Популярні новини

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на прокуратуру Парижа.

Серед затриманих неповнолітніх 8. Всі вони є учасниками одного з угрупувань. Їм повідомлено про підозру у спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину і груповому грабежі і насильство.

Розслідування триває.

Нагадаємо, 15 січня в центрі Парижа близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на 15-річного українця Юрія, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Пізніше президент Володимир Зеленський закликав покарати нападників тюремними термінами.

При цьому французькі ЗМІ повідомляли, що напад на українського підлітка могло стати наслідком помсти і розборок місцевих банд. Юрій нібито міг бути причетним до вуличної банди. Також повідомляли, що мати постраждалого підлітка фігурувала у справі про торгівлю людьми.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціянападукраинецЗадержание