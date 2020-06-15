ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Побиття демонстрантів під судом по справі Стерненко: двох поліцейських відсторонили

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 18:26
Побиття демонстрантів під судом по справі Стерненко: двох поліцейських відсторонили
Фото: сутички під судом по справі Стерненко (РБК-Україна)

Один з поліцейських завдав удар затриманому активісту ногою в спину

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко відсторонив від виконання обов'язків двох правоохоронців, які били демонстрантів під час сутичок під судом у справі активіста Сергія Стерненко. В ході сутичок між активістами і правоохоронцями було затримано п'ять осіб.

Про це в коментарі РБК-Україна підтвердила речник поліції Києва Оксана Блищик.

Як зазначили в поліції, таке рішення пов'язане з можливим перевищенням сили співробітником поліції.

Раніше журналісти "Радіо.Свобода" опублікували фотографію, на якій видно, як двоє правоохоронців застосовують фізичну силу до одного з активістів - один з поліцейських наніс непритомному демонстранту удар ногою в область спини.

Побиття демонстрантів під судом по справі Стерненко: двох поліцейських відсторонили

Нагадаємо, 15 червня продовжилося судове засідання по обранню запобіжного заходу активісту Сергію Стерненко. Йому минулого тижня повідомили про підозру в умисному вбивстві і носінні холодної зброї. За версією правоохоронців, активіст перевищив заходи самооборони, під час нападу на нього в 2018 році, завдавши одного з нападників удар ножем в серце, від чого той помер.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 червня під стінами Шевченківського районного суду Києва сталися кілька сутичок між поліцією та активістами, в ході якої було затримано п'ять осіб.

В результаті зіткнень керівництвом поліції Києва призначено службове розслідування, матеріали справи будуть скеровані в Державне бюро розслідувань.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївпротестстолкновенияСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся