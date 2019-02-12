Побиття активістів: поліція відкрила справу через збір даних про поліцейських

Фото: Роман Сініцин (facebook com romabra)

Матеріали і дописи були про грошову винагороду за інформацію про поліцейських

Поліції відкрила справу за фактом публікацій у ЗМІ про збір персональних даних правоохоронців, які у суботу побили активістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, матеріали і дописи були про грошову винагороду за інформацію про поліцейських.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зокрема у публікаціях мовиться про персональні дані правоохоронців, домашні адреси, а також членів їх сімей, та висловлюються натяки про вчинення над ними фізичної розправи", - йдеться у повідомленні.

Скоріше за все, мова йде про представника ініціативи "Хто замовив Катя Гандзюк?", волонтера Романа Сініцина, який вчора повідомляв про те, що через його публікації в Facebook зареєстровано кримінальне провадження.

"Вже зареєстровано провадження за фактом нібито погроз співробітникам поліції і їх сім'ям через публікації у Facebook. Оперативно було відкрито кримінальну справу. Я не виключаю, що сьогодні - завтра будуть проведені певні обшуки. Це виглядає дуже дивно. Ми розцінюємо це як спробу тиску", - додав він.

Справу, скоріше за все, відкрили через цей пост у Facebook Романа Синіцина.

Нагадаємо, 9 лютого під час акції "Хто замовив Катя Гандзюк?" на Контрактовій площі в Києві, яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко, поліція затримала близько десяти активістів. Після цього співробітники поліції затримали ще близько 40 осіб. Під райвідділком відбулись сутички. Поліцейські побили активістів. Один з поліцейських під час побиття активіста вигукнув "лягай, бандерівець". Проти нього відкрили кримінальну справу.

Зазначимо, адвокат Віктор Мороз не виключає, що справу проти побитих активістів 9 лютого в Києві закриють через відсутність складу злочину.