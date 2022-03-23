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З-під завалів Харківської ОДА дістали тіло ще однієї загиблої

Фото: наслідки удару по Харківській ОДА (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

З-під завалів Харківської облдержадміністрації (ОДА), яка постраждала внаслідок ракетного удару 1 березня, дістали ще одну загиблу. Їй виявилася місцева волонтерка Вікторія Ютіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook її друга Артема Кочергіна.

За його словами, волонтерку знайшли на 22-й день після ракетного удару, весь цей час рятувальники розбирали завали. Ютіна приєдналася до волонтерів з початку війни Росії проти України.

Загибла була випускницею Харківської державної академії культури.

Нагадаємо, 1 березня російські війська нанесли ракетний удар по Харкову, в результаті атаки було зруйновано будівлю обласної державної адміністрації. У перший день повідомлялося як мінімум про сімох загиблих.

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ХарківВійна Росії проти України