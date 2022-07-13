З-під завалів в Часовому Яру дістали тіло ще одного загиблого: скільки всього жертв

"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часів Ярі вилучено тіло ще 1 загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, врятовано з-під завалів 9 людей.

Також проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються.

"Від Головного управління залучено 56 чоловік та 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги", - додають в ДСНС.

Нагадаємо, 9 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. Внаслідок чого загинули десятки людей, кількість жертв продовжує щодня зростати.

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