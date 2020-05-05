В Івано-Франківській області заразилися COVID-19 понад 230 медиків

В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 1015 випадків зараження коронавірусом, з яких 236 медичних працівників. Про це заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За його словами, 89 випадків зараження зафіксували у медпрацівників обласного центру та 147 - у медиків районних установ.

Він також додав, що пацієнти чекають результатів ПЛР-тестів не більше ніж добу. Щодня в лабораторіях роблять понад 200 таких тестів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області коронавірусом захворіли 12 працівників обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Крім того, за минулу добу коронавірусом заразилися 366 українців. При цьому 256 жителів одужали від інфекції. В Офісі президента заявили, що відносно загальної кількості активних хворих відсоток нових заражень становить 3,5%, що є рекордом з початку пандемії.

У той же час Міністерство охорони здоров'я України зафіксувало збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусу, що підвищує загрозу розповсюдження вірусу.