У Івано-Франківській області зафіксували новий спалах коронавірусу

З села Княжолуки Івано-Франківської області до районної лікарні госпіталізували 20 осіб, у 8 з них підтвердили коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами першого заступника голови Івано-Франківської ОДА Марії Савки, госпіталізація жителів почалася 28 квітня. Наразі стан більшості хворих оцінюється як середньої тяжкості. Вік пацієнтів - 50-64 років.

"Ситуація з захворюванням на коронавірус у Княжолуках є достатньо серйозною. Станом на 11 годину з села до Долинської КНП госпіталізували 20 осіб. Всього за допомогою лабораторного ПЛР-дослідження наявність вірусу підтвердили у восьми людей, а в чотирьох тест показав негативний результат. У інтенсивному боксовому відділенні знаходяться 6 осіб. Їх стан середньої важкості. Одна особа знаходиться в реанімаційному відділенні, але ПЛР-результат на коронавірус у неї негативний", - повідомила Савка.

Ще 13 жителів села у стані середньої тяжкості знаходяться у терапевтичному відділенні долинської лікарні.

За словами Савки, у Княжолуках провели дезинфекцію. Наразі встановлюються особи, які контактували з інфікованими. Раніше голова Долинської ОТГ Володимир Гаразд заявив, що спалах коронавірусу у Княжолуках стався через порушення мешканцями села карантинних вимог.

Відучора в Україні стартував перший етап карантинних послаблень. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, спалахи вірусу у окремих регіонах відбуваються через те, що українці втрачають пильність і нехтують карантинними обмеженнями.

Нагадаємо, учора спалах коронавірусної інфекції зафіксували у дитячій лікарні в Харківській області. Також повідомлялося, що МОЗ розпочав розслідування причин спалахів у Чернівецькій області, яка наразі є лідером за кількістю інфікованих в Україні.