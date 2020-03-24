В Івано-Франківській ОДА повідомили деталі щодо померлої жінки з підозрою на COVID-19

Жінка, яка померла в Івано-Франківській області і була з підозрою на коронавірус, також мала ряд інших хвороб. Про це повідомили в Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Як зазначили в ОДА, аналізи жінки відправили в лабораторію Києва. Лабораторні результати очікуються найближчим часом.

"17 березня у неї підвищилася температура, почався кашель. Вдома вона займалася самолікуванням. 19 березня її стан погіршився, але вона продовжила приймати антибіотики. У п'ятницю, 20 березня, дочка викликала "швидку", але жінка від госпіталізації відмовилася. Померла мала ряд супутніх захворювань. Вона була госпіталізована 22 березня. Знаходилась під апаратом штучної вентиляції легенів", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 23 березня в Івано-Франківській області померла 65-річна мешканка села Чукаловка. Напередодні вона була госпіталізована з підозрою на коронавірус, однак лабораторного підтвердження наявності вірусу ще немає.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області дві медсестри заразилися коронавірусом. Вони контактували з жінкою, яка померла від COVID-19.