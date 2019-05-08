В Івано-Франківській області на весіллі отруїлися майже 20 осіб

В Івано-Франківській області через отруєння на весілля до лікарні госпіталізовано 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Вказано, що серед постраждалих двоє дітей до 15 років.

"08.05.2019 станом на 06.00 год. Коломийський р-н., с. Верхній Вербіж. За інформацією державної установи "Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" та Коломийського РВ УДСНС в області до Коломийської районної інфекційної лікарні госпіталізовано 18 осіб, з них в тому числі 2 дитини до 15 років, жителі с. Верхній Вербіж, с. Мишин, Коломийського р-ну", - вказано у повідомленні.

Постраждалі госпіталізовані з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" та "гострий ентероколіт".

Зазначається, що госпіталізовані 4 травня перебували на весіллі (всього було 240 осіб) та вживали їжу в готельно-ресторанному комплексі "Вербіж".

Форми перебігу хвороби середньої важкості.

Нагадаємо, на початку квітня у Хмельницькому госпіталізували 24 дітей, більшість з них вживали продукцію молочної кухні Хмельницької міської дитячої лікарні.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні в Дніпрі госпіталізували 12 школярів. Поліція проводила перевірку за фактом погіршення самопочуття школярів.