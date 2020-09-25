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В Івано-Франківській області в їдальні отруїлися понад 100 осіб

Автор: Игорь Литвиненко

У місті Коломия Івано-Франківської області 24 вересня з отруєнням звернулася 101 людина. Усі вони напередодні вживали їжу в їдальні "Леон".

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Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У всіх пацієнтів діагноз - гостра кишкова інфекція. З них 44 особи були госпіталізовані, 57 - знаходяться на амбулаторному лікуванні.

"Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, на початку вересня в Ясногорській школі Рівненської області отруїлися 68 учнів з різних класів. Діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні. Тоді поліція відкрила справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

Також повідомлялося, що в серпні в селі Липці під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Харківській області у двох жінок виявили ботулізм. Вони напередодні вживали в їжу в'ялену рибу. Одна з жінок була госпіталізована в середньому стані.

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