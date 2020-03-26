В Івано-Франківській області коронавірусом захворів поліцейський

Серед інфікованих коронавірусом COVID-19 в Івано-Франківській області співробітник патрульної поліції. Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає РБК-Україна.

За його словами, на даний момент патрульний знаходиться в лікарні. Контактні особи - на самоізоляції.

"По поліцейському - є лабораторно підтверджений COVID-19. Він знаходиться в лікарні. Стан його здоров'я середньої тяжкості. Коло контактних відомий. Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував, контактні особи вже на самоізоляції", - повідомив Савчук.

Також санлікар наголосив, що патрульний разом з напарницею надавав допомогу при госпіталізації перших випадків коронавіруса в Івано-Франківській області.

Інша поліцейська, яка була з ним тоді в одній групі... по ній лабораторно негативний результат дослідження. Але вона також знаходиться на самоізоляції", - розповів Савчук.

Як повідомив голова Івано-Франківської поліції Володимир Голубош, близько 20 колег поліцейського, у якого підтвердили коронавірус, пройдуть швидкі тести на COVID-19.

Зазначимо, всього в області лабораторно підтверджених 16 випадків коронавірусу. Всього по Україні Моз офіційно підтвердив 156 випадків захворювання.