В Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП, двоє людей загинули та троє поранені

Інформація про ДТП надійшла рятувальникам 14 серпня о 03:15 від чергового поліції.

Поступило повідомлення про те, що на Надвірнянщині на автомобільній дорозі державного значення "Мукачево-Львів "сталося ДТП, та попередньо п’ятьох людей затисло в автомобілі, потрібна допомога рятувальників для їхнього деблокування.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що двоє людей загинуло та троє травмовані. Останніх госпіталізували.

"Додатково проведена робота щодо відключення акумуляторних батарей автомобіля. До надання допомоги при ДТП залучалося 10 рятувальників", - йдеться в повідомленні.