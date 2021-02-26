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В Івано-Франківській області сталось масштабне ДТП, є загиблий та травмовані

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні вранці в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі 6 автомобілів. У результаті події загинула одна людина та ще троє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає "Суспільне Карпати".

Як повідомляється, ДТП сталася о 07:35 у селі Угринів Угринівської територіальної громади Івано-Франківського району. Тоді зіштовхнулись шість автівок. На в’їзді в обласний центр утворився затор.

На місці події працюють рятувальники. Вони змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги та від’єднали клеми акумуляторних батарей пошкоджених автомобілів.

Фото: ДТП в Івано-Франківській області (facebook.com/MNSIFR)

Нагадаємо, у Хмельницькій області співробітник поліції здійснив смертельну дорожньо-транспортну пригоду, після чого зник з місця аварії. Його затримали.

Також РБК-Україна писало, що на 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів поблизу села Залісся в напрямку столиці сталася ДТП за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.

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