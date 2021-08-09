В Івано-Франківській області запобігли замовному вбивству місцевого підприємця

В Івано-Франківську правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого підприємця. Затримано двох чоловіків - уродженець Білорусі та мешканець Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Відзначається, що пізно ввечері 5 серпня в Івано-Франківську поліцейські зупинили автомобіль і при його огляді виявили автомат з глушником і оптичним прицілом. Крім того, в машині були знайдені пакети з пластиковими пляшками, наповненими легкозаймистою рідиною, GPS-трекер і два комплекти номерних знаків.

Водія та пасажира затримали. В ході попереднього розслідування було встановлено, що 26-річний уродженець Білорусі і 29-річний житель Києва планували вбити місцевого підприємця.

"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих поліцейські вилучили докази, що свідчать про ретельну підготовку до злочину", - уточнили в Нацполіції.

Затриманим повідомлено про підозру за підготовку до умисного вбивства на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14 П. 11 П. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Фото: в Івано-Франківську запобігли замовному вбивству підприємця (gp.gov.ua)