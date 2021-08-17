В Івано-Франківській області на святкуванні весілля сталося масове отруєння

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. В лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Так, 16 серпня до рятувальникам надійшла інформація, що в період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 - 2010 років народження).
11 серпня вони святкували весілля у селі Поляниця Надвірнянського району.
"Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - повідомили у ДСНС.
Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві Київської області зафіксували спалах сальмонельозу після відвідування кафе.
Нагадаємо, у липні в Карпатах в несанкціонованому спортивному таборі сталося масове отруєння дітей.