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В Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській області вакцинували від коронавірусу 10 332 працівника сфери освіти. Від щеплення відмовились 12 274 особи.

Про це повідомили у Департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.

В області вакцинували від коронавірусу 10 332 працівника сфери освіти, що складає 28% від загальної їх кількості.

У закладах дошкільної освіти щеплено працівників:

  • 80% - 19 закладів,
  • 79-60% - 39 закладів,
  • 59-30% - 84 заклади,
  • 29% - 241 заклад.

У закладах загальної середньої освіти щеплено працівників:

  • 80% - 23 заклади,
  • 79-60% - 31 заклад,
  • 59-30% - 182 заклади,
  • 29% - 316 закладів.

Від вакцинації відмовились 12 274 особи (32%). Планується провакцинувати ще 14 870 людей (40%).

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