В Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти

В Івано-Франківській області вакцинували від коронавірусу 10 332 працівника сфери освіти. Від щеплення відмовились 12 274 особи.
Про це повідомили у Департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
В області вакцинували від коронавірусу 10 332 працівника сфери освіти, що складає 28% від загальної їх кількості.
У закладах дошкільної освіти щеплено працівників:
У закладах загальної середньої освіти щеплено працівників:
Від вакцинації відмовились 12 274 особи (32%). Планується провакцинувати ще 14 870 людей (40%).