В Івано-Франківській області у ДТП загинула одна людина, троє - травмовані

У Рожнятівському районі (Івано-Франківська область) легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, в результаті загинула одна людина, а троє - травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що ДТП сталося 28 жовтня о 9:25 на виїзді з села Креховичі.

"Водій Opel Astra їхала на підйом з с. Креховичі, а водій Volkswagen Transporter зверху під зустрічний смузі. У результаті аварії травмувались три людини з мікроавтобуса, а водій легковика, мешканка Чернівецької області 1965 року народження, загинула на місці події до приїзду медиків", - повідомляють в поліції.

Двоє постраждалих перебувають у Рожнятівській лікарні - батько-водій 1969 року і його син 1997 року народження, а молодша дочка 2009 року народження у важкому стані знаходиться в реанімації в Івано-Франківській дитячій лікарні. Постраждалі - мешканці Долинського району.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК. Проводиться перевірка.

Фото: ДТП в Івано-Франківській області (if.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 27 жовтня на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, в якому автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів, після чого перекинувся, троє людей постраждали.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області перекинувся автомобіль, чотири людини постраждали і були госпіталізовані.