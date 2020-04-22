В Івано-Франківській області від COVID-19 одужала однорічна дитина

В Івано-Франківській області від коронавірусу одужала однорічна дитина, її готують до виписки з лікарні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, дитині зробили три ПЛР-тести, і два останні виявилися негативними.

"Найменший пацієнт, який у нас був зареєстрований, має 1 рік і 3 місяці. Ця дитина наразі готується до виписки з лікувального закладу, оскільки перше ПЛР-дослідження було позитивним, а наступні два - негативні. Дитина почувається дуже добре", - зазначив Савчук.

При цьому він додав, що медики поки не знають, де могла інфікуватись дитина.

"Можливо, були погрішності з боку батьків дитини, які проігнорували рекомендації, а тому було інфікування, яке ми намагаємось дослідити", - додав Савчук.

Нагадаємо, у Вишневому Київської області зафіксували масовий спалах коронавірусу в гуртожитку. Станом на вечір 21 квітня, там було виявлено 37 хворих, серед яких діти. Відомо про два смертельні випадки.

Додамо, що станом на 22 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 6592, а повністю одужали - 424. За минулу добу число виявлених випадків склало 467, захворюваність знову почала зростати. Лідером по захворюваності залишається Чернівецька область, де виявили понад тисячу випадків.