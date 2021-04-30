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В Івано-Франківській області автобус з пасажирами потрапив в ДТП, є загиблі та поранені

Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківській області в селі Корнич, Коломийського району сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Двоє людей загинули та ще шість отримали поранення.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Аварія сталася сьогодні вдень близько 15:00. Автобус на трасі зіштовхнувся з легковим автомобілем. Він здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом "Івано-Франківськ - Снятин".

У результаті ДТП, дві особи - водій та пасажир легкового автомобіля - загинули. Ще шестеро осіб, які перебували в автобусі, медики доставили до Коломийської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у ніч на 25 квітня в Немирівському районі Вінницької області лоб в лоб зіткнулися два вантажних автомобіля. Водії загинули на місці події, ще один потерпілий госпіталізований з травмами.

Нагадаємо, 23 квітня в Сумах п'яний водій на автомобілі Renault зніс паркан районного відділу поліції.Постраждалих в результаті інциденту не було.

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Новини України ДТПІвано-Франківська область