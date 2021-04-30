В Івано-Франківській області автобус з пасажирами потрапив в ДТП, є загиблі та поранені

В Івано-Франківській області в селі Корнич, Коломийського району сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Двоє людей загинули та ще шість отримали поранення.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС .

Аварія сталася сьогодні вдень близько 15:00. Автобус на трасі зіштовхнувся з легковим автомобілем. Він здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом "Івано-Франківськ - Снятин".

У результаті ДТП, дві особи - водій та пасажир легкового автомобіля - загинули. Ще шестеро осіб, які перебували в автобусі, медики доставили до Коломийської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.