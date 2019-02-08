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В Івано-Франківській обл. невідомий з ножем напав на поліцейського

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 15:41
В Івано-Франківській обл. невідомий з ножем напав на поліцейського
Фото: місце події (facebook.com/UA.National.Police)

31-річного старшого лейтенанта поліції з місця події госпіталізували до лікарні

Співробітник Національної поліції отримав ножове поранення при затриманні зловмисника, який обстріляв місцеву радіостанцію в Івано-Франківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні до Калуського відділу поліції надійшло повідомлення, що невідомий стріляє по вікнах офісу радіостанції.

"Неподалік від вказаної адреси правоохоронці помітили невідомого чоловіка, у якого на плечі був чохол, що по формі схожий на чохол для мисливської рушниці", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські спитали, що у чоловіка у чохлі, на що він зреагував агресією, вихопив ножа та наніс оперуповноваженому ножове поранення обличчя.

"31-річного старшого лейтенанта поліції з місця події госпіталізували до лікарні. Зловмисника поліцейські затримали. На місці скоєння злочину вилучили вісім гільз", - додали у відомстві.

В Івано-Франківській обл. невідомий з ножем напав на поліцейськогоФото: місце події (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, у Харкові за фактом нападу двох невідомих у масках зі зброєю на офіцера Департаменту карного розшуку Нацполіції відкрито кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що у жовтні у Луганській області затримали чоловіка, який з ножем напав на поліцейських. 25-річний чоловік напав з ножем на поліцейських, які намагалися врятувати від нього перелякану жінку. 

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