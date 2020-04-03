У Івано-Франківському перинатальному центрі виявили нові випадки COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лабораторно підтвердили 3 випадки

У Івано-Франківському перинатальному центрі виявили 3 випадки коронавірусу. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

За словами Марцінківа, після смерті однієї з породіль, у якої була підозра на коронавірус, у міському перинатальному центрі провели масове тестування медиків та пацієнтів.

"Зроблено 110 тестів, з них 5 позитивних, троє ПЛР системою було підтверджено. Ці люди на ізоляції, вони у нормальному стані. Продовжуємо далі тестування", - зазначив Марцінків.

Оперативно про стан справ Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківському міському перинатальному центрі померла жінка з підозрою на коронавірус. Розтин виявив у померлої двосторонню пневмонію.

До цього летальні випадки від коронавірусу зафіксували в обласному перинатальному центрі Івано-Франківська. Першою померла 37-річна породілля, а того ж дня у перинатальному центрі померла 60-річна жінка, у якої була гінекологічна патологія.

Крім того, коронавірус виявили у лікаря та акушерки, які контактували з померлою 37-річною жінкою.