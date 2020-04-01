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В Івано-Франківському перинатальному центрі померла друга пацієнтка з COVID-19

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 18:57
В Івано-Франківському перинатальному центрі померла друга пацієнтка з COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померла 60-річна жінка, яка поступила на операцію

Друга пацієнтка з коронавірусом померла в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Про це повідомив в. о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, першою померлою була породілля з Болехова, у якій коронавірус підтвердився напередодні. Крім того, коронавірус підтвердився у 60-річної жінки, яка вмерла в перинатальному центрі 30 березня. Пацієнтка поступила до медустанови на операцію.

Керівник перинатального центру Юрій Павлушинський зазначив, що на сьогодні в закладі чотири пацієнтки з температурою, їх перевели в окремі палати і провели експрес-тести на коронавірус з негативним результатом. Лабораторні результати очікуються завтра.

Крім того, в перинатальному центрі інфіковані чотири лікаря.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті можливо різке збільшення випадків COVID-19, оскільки на підтвердження направили близько 70 швидких тестів.

Також повідомлялося, що у Львівській області зафіксували ще 13 нових підозр на COVID-19.

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