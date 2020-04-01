В Івано-Франківському перинатальному центрі з породіллею контактували хворі COVID-19 лікарі

В Івано-Франківському перинатальному центрі з породіллею, у якій підтвердили коронавірус і яка померла після пологів, контактували один лікар і одна акушерка, у яких також виявили коронавірус. Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, повідомляє "Громадське".

За його словами, 37-річна жінка потрапила до лікарні під нагляд гінекологів ще за місяць до пологів.

"Жінка поступила з соматичним захворюванням, підозрою на гестоз (ускладнення під час вагітності - ред.), у неї були супутні захворювання, однак буквально за один день до пологів у неї з'явилися прояви вірусної інфекції", - повідомив Чемний.

Жінка була переведена в спеціальне відділення. Вона повідомила лікаря, що була в Польщі, але в листопаді 2019 року.

"На жаль, її стан погіршився, наростає дихальна недостатність і після народження дитини жінка померла на другий день", - повідомив він.

При цьому він уточнив, що лікарі не вважають, що вона заразилася в Польщі, а встановити, де вона підхопила вірус, немає можливості.

"До пологів жінки у нас не було, серед пацієнтів і серед лікарів, навіть підозри на коронавірусну інфекцію. Однак тепер у нас є три працівника з перинатального центру (лікар і дві акушерки - ред.), які дійсно зараз з позитивним результатом на Covid-19", - повідомив Чемний.

Він також повідомив, що лікар анестезіолог контактували з жінкою, проте встановити заразили вони жінку - неможливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус. Пізніше виявилося, що її тест на коронавірус дав позитивний результат.

Крім того, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті можливо різке збільшення випадків COVID-19, оскільки на підтвердження направили близько 70 швидких тестів.