В Івано-Франківську заповнені всі лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом

В Івано-Франківську заповнені всі лікарняні ліжка для лікування коронавірусу. Всього в лікарнях міста знаходяться 399 осіб з підозрою або підтвердженим коронавірусом.

Про це на нараді в міськраді повідомила начальник департаменту охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко.

За її словами, вчора в лікарні були госпіталізовані з-за COVID-19 ще 44 пацієнта.

"Станом на сьогоднішній ранок у наших стаціонарах госпіталізовано з пневмоніями і підозрами на пневмонію 399 осіб. У Центральну міську лікарню - 265 осіб, в Першу міську лікарню - 134. Тобто всім місця зайняті", - сказала Бойко.

Вона додала, що за вихідні в Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді підтвердили захворювання 366 осіб, з яких 350 - жителі Івано-Франківська. За час пандемії в ОТГ захворіли 6686 осіб, з них 6497 - в самому Івано-Франківську.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 6677 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Києві та шести областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. В Івано-Франківській області цей показник становить 64,6%.