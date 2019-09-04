В Івано-Франківську затримали винуватця ДТП з маршруткою

В Івано-Франківську правоохоронці затримали водія вантажівки, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) з маршруткою поблизу села Боднарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними поліції, 60-річний водій вантажівки рухаючись по автодорозі Н-10 "Стрий - Чернівці" не обрав безпечної швидкості, в результаті чого задню частину причепа занесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з маршруткою.

Після ДТП водій вантажівки втік з місця події, однак невдовзі він був знайдений правоохоронцями.

"Водія-винуватця затримано в порядку ст. 208 КПУ України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - зазначили в поліції.

Крім того, за фактом ДТП було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 - порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області сталося зіткнення маршрутки з вантажівкою. В результаті аварії загинула одна пасажирка маршрутки. Тоді подробиці події не повідомлялися, але зазначалося, що водій вантажівки втік з місця інциденту.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та легкового автомобіля, в результаті чого постраждали п'ять осіб, серед них - 2 дитини.