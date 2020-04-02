Експрес-тести в Івано-Франківську виявили понад 100 випадків коронавірусу

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Для ПЛР перевірки передали 105 позитивних експрес-тестів на коронавірус

В Івано-Франківську за допомогою експрес-тестів підтвердили коронавірус 106 осіб. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, передають місцеві ЗМІ.

При цьому він додав, що в Івано-Франківську підтверджено вже 25 випадків зараження вірусом.

"В міських установах, у стаціонарах знаходяться 153 людини з пневмонією, а це підозрювані на коронавірус. 27 дітей знаходяться в міській дитячій клінічній лікарні. Провели 319 експрес-тести, 106 з яких дали позитивні результати", - сказав мер.

Він також повідомив, що аналізи були передані на ПРЛ-дослідження.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса в Івано-Франківську з 2 квітня обмежують в'їзд у місто. Також з 1 квітня вводиться обмеження на користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками на час карантину, а також вводиться заборона на відвідування парків та розведення багать на вулиці.

Крім того, станом на 1 квітня в Україні підтверджені 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за минулу добу. В Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 64 випадки COVID-19.