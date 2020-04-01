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В Івано-Франківську можливе різке збільшення випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 16:28
В Івано-Франківську можливе різке збільшення випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для ПЛР перевірки передали 70 позитивних тестів на коронавірус

В Івано-Франківську може різко збільшитися кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Про це під час брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для проведення Полімеразної ланцюгової реакції в лабораторію були відправлені 70 позитивних експрес-тестів на коронавірус.

"Ми провели 225 тестів, з них 76 дали позитивні результати. 70 тестів передали на ПЛР систему. Чекаємо результатів. Тому не бійтеся, якщо статистика різко зросте", - заявив Марцінків.

Також він зазначив, що в обласній лікарні Івано-Франківська знаходиться вісім пацієнтів у важкому стані. Усі вони мають потребу в кисні, хоча і не підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Оперативно про карантин 16:00

Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні підтверджені 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за минулу добу. В Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 64 випадки COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з поширенням коронавіруса в Івано-Франківську з 2 квітня обмежують в'їзд у місто. Також з 1 квітня вводиться обмеження на користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками на час карантину, а також вводиться заборона на відвідування парків та розведення багать на вулиці.

Крім цього зазначалося, що у померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили коронавірус. У зв'язку з цим місцевий обласний перинатальний центр можуть закрити на карантин.

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