В Івано-Франківську померла ще одна породілля з підозрою на коронавірус

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Стан дитини - середньої важкості

У міському перинатальному центрі Івано-Франківська померла жінка з підозрою на COVID-19. Про це на брифінгу повідомила начальниця міського управління охорони здоров’я Марія Бойко, передають місцеві ЗМІ.

За її словами, у померлої була двостороння пневмонія.

"Сьогодні проводився розтин. В результаті розтину є підозра на двобічну пневмонію. Тому сьогодні ми розглядаємо питання, що в цієї жінки виставлена підозра на коронавірусну інфекцію", - зазначила лікар.

Бойко уточнила, що матеріали для аналізів на коронавірус померлої відправили до столичного Центру громадського здоров’я. Дитину жінка народила недоношеною. За словами лікарів, вік малечі - 35-36 тижнів. Стан дитини - середньої важкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть двох жінок від коронавірусу в обласному перинатальному центрі Івано-Франківська. Першою померла 37-річна жінка, яка напередодні народила дитину, а в той же день в перинатальному центрі померла 60-річна жінка, у якої була гінекологічна патологія.

Також повідомлялося, що з 37-річною жінкою, у якої підтвердили COVID-19, контактували один лікар і одна акушерка. У них також виявили коронавірус.

Всього у Івано-Франківській області зафіксовано 74 випадки зараження коронавірусом. Детальніше про COVID-19 в Україні та світі 2 квітня - в матеріалі РБК-Україна.