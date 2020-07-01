В Івано-Франківську сталася стрілянина, є поранений

В Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину. В результаті інциденту поранення дістав 45-річний чоловік.

Про це повідомляє у Facebook поліція Івано-Франківської області.

"30 червня, о 19:40 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 192 невідомий стріляв у чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

В області ввели оперативний план "Сирена". Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.

У рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.

Фото: стрілянина в Івано-Франківську (facebook.com/frankivsk.police)

Нагадаємо, ввечері 27 червня у селі Гусарівка неподалік кар'єру п'яний чоловік відкрив вогонь по компанії відпочивальників з дітьми, в результаті чого один чоловік загинув, інший дістав поранення.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом стрілянини у Харківській області.

Причетному до стрілянини у Харківській області загрожує довічне ув'язнення.