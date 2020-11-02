ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Івано-Франківську сталась стрілянина, є постраждалі

Автор: Анастасия Рокитна

В Івано-Франківську на вулиці Пулюя сталась стрілянина. В результаті постраждали двоє чоловіків.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Стрілянина сталась вчора ввечері. Невідомий чоловік просто на вулиці влаштував стрілянину. Один з поранених мав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у нападника.

"Патрульні поліцейські затримали всіх учасників інциденту на місці. Троє людей з травмами госпіталізовані в медичний заклад. На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора ввечері тільки на вулиці Карпатській також була стрілянина, в якій постраждала дівчина. Слідчі встановлюють також причетність затриманого і до цієї події.

Нагадаємо, у Мукачеві (Закарпатська область) 29-річний правоохоронець, який охороняв бюлетені в територіальній виборчій комісії, вистрілив у себе.

Також вчора в одному з ресторанів Харкова знайшли тіло чоловіка з ознаками насильної смерті. Поблизу загиблого правоохоронці знайшли пістолет.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стрільба