В Івано-Франківську сталась стрілянина, є постраждалі

В Івано-Франківську на вулиці Пулюя сталась стрілянина. В результаті постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Стрілянина сталась вчора ввечері. Невідомий чоловік просто на вулиці влаштував стрілянину. Один з поранених мав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у нападника.

"Патрульні поліцейські затримали всіх учасників інциденту на місці. Троє людей з травмами госпіталізовані в медичний заклад. На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора ввечері тільки на вулиці Карпатській також була стрілянина, в якій постраждала дівчина. Слідчі встановлюють також причетність затриманого і до цієї події.

Нагадаємо, у Мукачеві (Закарпатська область) 29-річний правоохоронець, який охороняв бюлетені в територіальній виборчій комісії, вистрілив у себе.

Також вчора в одному з ресторанів Харкова знайшли тіло чоловіка з ознаками насильної смерті. Поблизу загиблого правоохоронці знайшли пістолет.