В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на АЗС

Як повідомляється, на території заправки було дві компанії, між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета.

У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані.

Після цього правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі чоловіку повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.