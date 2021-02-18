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В Івано-Франківську масове "мінування": евакуювали аеропорт і виші

Автор: РБК-Україна

По Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуюють людей з аеропорту, вишів та деяких багатоповерхівок.

Про це йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області.

Повідомляється, що загалом в місті "замінували" більше 10 об'єктів. На адреси виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, патрульна поліція, слідчо-оперативна група. Триває перевірка.

Зокрема, надійшли повідомлення про нібито мінування місцевого аеропорту, університетів, ліцею, адміністративних будівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок.

"На місці працюють поліцейські, евакуюють людей та проводять ретельну перевірку об'єктів і прилеглу територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві після дзвінка про мінування закрили центральні станції метро і пересадку.

Відзначимо, в Україні можуть посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень і т. д. Законопроект винесений на пленарні засідання цього тижня.

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Новини України Івано-Франківськмінування
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