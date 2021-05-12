В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автомобіль, він вибухнув
Фото: в Івано-Франківську обстріляли автомобіль (if.npu.gov.ua)
В Івано-Франківськуна вулиці Галицька вибухнув автомобіль BMW Х5. Невідомий обстріляв його з гранатомета.
Як повідомляється, невідомий стріляв в автомобіль зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська. Він застосував, скоріше від усього, ручний протитанковий гранатомет. Всі речові докази направлено на експертизу, повідомили у поліції.
Фото: в Івано-Франківську обстріляли автомобіль (if.npu.gov.ua)
Відкрито кримінальне провадження за ч.2, Ст.194, ч.1, Ст. 263 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.