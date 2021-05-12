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В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автомобіль, він вибухнув

Новость на русском → Івано-Франківськ, Середа 12 травня 2021 09:30
В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автомобіль, він вибухнув Фото: в Івано-Франківську обстріляли автомобіль (if.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківськуна вулиці Галицька вибухнув автомобіль BMW Х5. Невідомий обстріляв його з гранатомета.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Як повідомляється, невідомий стріляв в автомобіль зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська. Він застосував, скоріше від усього, ручний протитанковий гранатомет. Всі речові докази направлено на експертизу, повідомили у поліції.

Фото: в Івано-Франківську обстріляли автомобіль (if.npu.gov.ua)

Відкрито кримінальне провадження за ч.2, Ст.194, ч.1, Ст. 263 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.

Нагадаємо, в Херсонській області біля будинку депутата невідомі влаштували вибух.

Крім того, в Кіровоградській області в приміщенні одного з офісів сільгосппідприємників стався вибух гранати.

Зазначимо, у Київській області в результаті вибуху постраждала людина.

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