В Івано-Франківську експрес-тести виявили 57 інфікованих коронавірусом, - мер

У Івано-Франківську експрес-тестування на COVID-19 провели у 156 громадян, коронавірус попередньо підтвердився у 57 з них. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Руслана Марцінківа.

Він зазначив, що ситуація з коронавірусом у місті погіршується.

"Проведено 156 експрес-тестів, з них виявлено 57 позитивних результатів . З них - 37 випадків у центральній міській клінічній лікарні і 20 випадків у міській клінічній лікарні №1. 43 з них передано на полімерно-ланцюгову реакцію (ПЛР) у відповідну лабораторію", - повідомив Марцінків.

За його словами, коронавірус офіційно підтверджений у 16 жителів Івано-Франківська. Загалом, у обласній інфекційній лікарні знаходиться 108 пацієнтів, з яких 39 - жителі міста.

Марцінків також додав, що у міських стаціонарних віділеннях зростає кількість хворих на пневмонію. Зокрема, за останню добу кількість таких збільшилася на 17 осіб. Всього діагноз пневмонія підтвердили у 154 жителів регіону.

За офіційними даними МОЗ, на ранок 30 березня в Україні було зафіксовано 480 випадків зараження коронавірусом. З них - 41 випадок у Івано-Франківській області.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Івано-Франківську зараження коронавірусом підтвердили у двох медичних працівників.