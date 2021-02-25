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В Івано-Франківську лікарня перестала приймати пацієнтів з COVID: немає ліжок

Автор: РБК-Україна

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Івано-Франківську центральна міська лікарня перестала приймати пацієнтів на госпіталізацію. Там вже немає вільних ліжко-місць.

Про це йдеться в повідомленні лікарні в Facebook.

Повідомляється, що Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська з 25 лютого по 2 березня обмежує госпіталізацію пацієнтів з COVID-19 у зв'язку з перевантаженістю ліжкового фонду.

Зазначимо, через ситуацію з COVID в Івано-Франківській області вводиться "червона зона" адаптивного карантину з максимальними обмеженнями, в тому числі, на транспортне сполучення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська область може перейти в "оранжеву зону карантину. Справа в тому, що 24 лютого коефіцієнт виявлення нових випадків COVID склав 23,4% при нормі не більше 20%. Якщо протягом трьох днів буде перевищення двох показників, то регіон може перейти в "червону зону".

Також повідомлялося, що в Закарпатській та Чернівецькій областей повинні вивчити епідемічну ситуацію і можливість посилення карантину в окремих районах. А також розгорнути додаткові ліжка в лікарнях.

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Новини України Івано-ФранківськбольницаCOVID-19
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