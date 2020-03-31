Івано-Франківськ обмежують на в'їзд через COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В'їзди до Івано-Франківська обмежать з другого квітня

Через коронавірус в Івано-Франківську з 2 квітня обмежують в'їзд до міста. Про це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки заявив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, на в'їздах до Івано-Франківська встановлять контрольно-пропускні пункти, на яких буде проводитися обов'язковий температурний скринінг. В'їзд до міста обмежується з 00:00 2 квітня. Марцінків попросив задіяти Національну гвардію для цього.

Крім того, поліція з 1 квітня приступить до обмеження користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками на час карантину. Також вводиться заборона на відвідування парків, заборонено розпивання алкогольних напоїв та розведення багать на вулиці.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій_31.03.2020 Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 31 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус. У той же час дитина переведена у реанімаційне відділення, загрози для життя немає, стан задовільний.

Станом на 31 березня в регіоні 45 підтверджених випадків зараження новою коронавірусною інфекцією.