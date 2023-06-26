В Ивано-Франковске произошла стрельба, есть раненый

В Ивано-Франковске сегодня, 26 июня, злоумышленник выстрелил в посетителя спортивного клуба. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

"Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу", - рассказал начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько.

Фото: в Ивано-Франковске началась стрельба (facebook.com/frankivsk.police)

На месте происшествия уже работают следственно-оперативная группа и криминалисты.

Злоумышленника начали разыскивать. Для поиска задействовали все оперативные службы и наряды полиции.

Напомним, во Львове житель многоэтажного дома начал стрелять из окна своей квартиры. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в Запорожье злоумышленники напали на военных. Один из них получил ножевое ранение.