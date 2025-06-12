В Ивано-Франковске СБУ предотвратила массовый теракт благодаря 15-летней девушке

Девушка сообщила о планах вражеских спецслужб, обратившись на чатбот СБУ "Спали ФСБшника".

Что планировал враг

Как выяснилось, представитель российской спецслужбы вышел на нее через один из мессенджеров. Он предложил девушке подзаработать немного денег.

Для этого она должна была изготовить самодельное взрывное устройство и занести его в центральный городской парк в час-пик - когда там особенно многолюдно.

Чтобы не вызвать подозрения у родителей, она должна была арендовать квартиру и там заниматься изготовлением взрывчатки. Готовое взрывное устройство куратор посоветовал ей заложить в термос и оставить термос в парке.

"В этот момент ФСБ планировала дистанционно подорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней агенткой. Таким образом рашисты надеялись не только убить как можно больше гражданских жителей, но и ликвидировать исполнительницу как лишнего свидетеля", - отметили в СБУ.

ФСБ угрожали девушке

Девушка отказалась выполнять вражеский план, после чего ФСБшник пригрозил "сдать" ее украинским спецслужбам.

Фото: ФСБ готовила теракт в Ивано-Франковске (ssu.gov.ua)

Впрочем, СБУ уже и так занималась расследованием этой операции. Все ее этапы, от начала до конца, благодаря своевременному информированию, удалось записать. Сейчас идет следствие по статье 438 УКУ (Военные преступления), которое должно окончательно установить лиц, причастных к подготовке теракта.