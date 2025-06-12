В Ивано-Франковске СБУ предотвратила массовый теракт благодаря 15-летней девушке
РФ планировала масштабный теракт в центре Ивано-Франковска. Сорвать план врага помогла 15-летняя местная жительница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Девушка сообщила о планах вражеских спецслужб, обратившись на чатбот СБУ "Спали ФСБшника".
Что планировал враг
Как выяснилось, представитель российской спецслужбы вышел на нее через один из мессенджеров. Он предложил девушке подзаработать немного денег.
Для этого она должна была изготовить самодельное взрывное устройство и занести его в центральный городской парк в час-пик - когда там особенно многолюдно.
Чтобы не вызвать подозрения у родителей, она должна была арендовать квартиру и там заниматься изготовлением взрывчатки. Готовое взрывное устройство куратор посоветовал ей заложить в термос и оставить термос в парке.
"В этот момент ФСБ планировала дистанционно подорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней агенткой. Таким образом рашисты надеялись не только убить как можно больше гражданских жителей, но и ликвидировать исполнительницу как лишнего свидетеля", - отметили в СБУ.
ФСБ угрожали девушке
Девушка отказалась выполнять вражеский план, после чего ФСБшник пригрозил "сдать" ее украинским спецслужбам.
Фото: ФСБ готовила теракт в Ивано-Франковске (ssu.gov.ua)
Впрочем, СБУ уже и так занималась расследованием этой операции. Все ее этапы, от начала до конца, благодаря своевременному информированию, удалось записать. Сейчас идет следствие по статье 438 УКУ (Военные преступления), которое должно окончательно установить лиц, причастных к подготовке теракта.
РФ вербует молодежь для терактов в Украине
Как известно, подрывная деятельность ФСБ в украинском тылу является одной из важных составляющих агрессии РФ. Так, недавно СБУ разоблачила российского агента, который сдавал врагу украинские военные аэродромы. Предателем оказался безработный из Житомирской области, который таким образом решил заработать.
Нередко целевой аудиторией российских спецслужб становится молодежь. Вербовщики используют вполне естественное желание подростков или студентов быть финансово независимыми от родителей.
Из-за этого их вербовать легче, чем взрослых людей, которые осознают возможные последствия "сотрудничества" с вражескими спецслужбами.
Так, ФСБ завербовала в Киеве 17-летнего агента, который должен был взорвать здание одного из ТЦК. Однако сотрудники СБУ, у которых юноша уже фигурировал в списке неблагонадежных, отследили его общение с куратором и предупредили теракт.
Под особым "прицелом" российских спецслужб - ТЦК в разных регионах Украины. По информации начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности РФ активно курируют террористические акции, направленные как против ТЦК в целом, так и против конкретных работников этих служб.