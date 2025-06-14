В Ивано-Франковске напали на военного: что известно

Нападения на сотрудников ТЦК в Украине

В 2025 году участились случаи нападений на сотрудников ТЦК на фоне мобилизации. Так, в феврале в Ровенской области мужчины избили военнослужащих и повредили технику.

В том же месяце неизвестные напали на сотрудника ТЦК во время сопровождения мобилизованных во Львовской области. Они нанесли военному резаные раны неизвестным острым предметом.

А несколько дней назад в Харькове вспыхнуло здание территориального цента комплектования. Мужчина устроил поджог, когда прибыл туда для проверки военно-учетных документов.

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