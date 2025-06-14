В Ивано-Франковске напали на военного: что известно

В Ивано-Франковске группа неизвестных напала на военнослужащего в пятницу, 13 июня. Пострадавший попал в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области в Telegram .

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и личности нападавших, которые будут привлечены к ответственности за нападение. Пресс-служба не уточняет, был ли пострадавший сотрудником ТЦК.

После поступления звонка на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районного управления полиции.

"Пострадавший - 33-летний житель Ивано-Франковска. Его доставили в больницу с телесными повреждениями", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел вечером, примерно в 21:20. По предварительным данным, двое неизвестных избили военнослужащего, после чего скрылись с места происшествия.

Нападения на сотрудников ТЦК в Украине

В 2025 году участились случаи нападений на сотрудников ТЦК на фоне мобилизации. Так, в феврале в Ровенской области мужчины избили военнослужащих и повредили технику.

В том же месяце неизвестные напали на сотрудника ТЦК во время сопровождения мобилизованных во Львовской области. Они нанесли военному резаные раны неизвестным острым предметом.

А несколько дней назад в Харькове вспыхнуло здание территориального цента комплектования. Мужчина устроил поджог, когда прибыл туда для проверки военно-учетных документов.

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