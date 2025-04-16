В Ивано-Франковской области обнаружили тело 19-летнего, в убийстве подозревают подростков

На окраине Ивано-Франковска обнаружили тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. Трех подростков подозревают в убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Ивано-Франковской области.

Сейчас с задержанными работают правоохранители. Другие детали дела не раскрываются.

"Трех несовершеннолетних ребят, причастных к преступлению, полицейские установили за считанные минуты. Двух из них задержали в процессуальном порядке ", - пишет полиция.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в середине марта в центре Одессы днем застрелили общественного деятеля Демьяна Ганула. Позже полиция задержала подозреваемого.

Также 1 февраля в Полтавской области был застрелен военный территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на АЗС во время сопровождения мобилизованных.

А в ноябре прошлого года в Винницкой области военнообязанный во время планового обслуживания в ТЦК напал на сержанта.

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