Івана Купала 2018: що не можна робити

Заборони і забобони літнього свята Івана Купала

Що не можна робити на Івана Купала 2018, народні повір'я і забобони, пов'язані з містичною Купальською ніччю, а також про те, як провести свято правильно - розповість Styler.

Івана Купала 2018 відзначається в ніч на 7 липня. За свою історію колоритне свято придбало багато традицій і ритуалів, з цим днем ​​також пов'язано безліч легенд. У народі вважалося, що на Купала просинається вся нечисть, і захиститися від неї можна тільки за допомогою особливих обрядів.

Головні заборони Івана Купала також пов'язані з небезпекою потрапити під вплив злих сил. Але якщо зустріти свято за всіма правилами, можна зарядитися здоров'ям і успіхом на весь рік.

Що не можна робити на Івана Купала

У святкову ніч не можна спати. За легендами, духи і нечисть після заходу сонця спускаються на землю, і можуть нашкодити людині, яка спить. Для захисту в будинку на Івана Купала завжди розкладали квіти полину, любистку, іван-да-мар'ї. Ці ж квіти дывчата вплітали у вінки для ворожіння на коханого.

Фото: Квіти на Івана Купала захищають від злих духів (pixabay.com/cocoparisienne)

На Івана Купала треба дбайливо ставитися до домашніх тварин. За гуцульською легендою, корів в цей день не можна поганяти і бити палицею - не буде молока.

До Івана Купала не можна купатися

Купання до святкової ночі також завжди було під забороною. Вважалося, що Іван Купала виганяв з річок русалок, а також іншу нечисту силу, і захищав води до Іллі 2 серпня. З настанням Купальського вечора вже можна плескатися у водоймах, але вагітним, літнім людям і дітям краще цього не робити.

За повір'ям, на хворих і ослаблених не можна навіть бризкати водою в ніч на 7 липня, тому що вплив злих духів ще великий, і це може завдати шкоди здоров'ю.

На Купала не варто мати справу з грошима

Продаж цінностей краще відкласти на інший день. Також на Івана Купала не можна позичати гроші, віддавати дорогі речі.

Випадкові знахідки в свято не приведуть ні до чого хорошого. Приносити знайдене в будинок - погана прикмета - до бідності і сімейних негараздів.

Фото: На Івана Купала розпалюють високі багаття (pixabay.com/12019)

Івана Купала не можна не святкувати

У Купальську ніч не можна залишатися вдома. За старих часів до святкування приєднувалися всі жителі сіл. Ту жінку, яка не приходила до багаття на Купала, називали відьмою. Святковий вогонь завжди вважався очисним від пристріту і цілющим хвороби людей та худоби.

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