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Італію накрили масові протести через обов'язкові COVID-сертифікати

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П'ятниця 15 жовтня 2021 16:36
Італію накрили масові протести через обов'язкові COVID-сертифікати Фото: в Італії спалахнули масові протести через ковід-вакцинацію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Італії з п'ятниці ввели нові заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу. Тепер COVID-сертифікати обов'язково повинні бути у всіх працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Нововведення вплинуть на життя близько 23 мільйонів співробітників по всій країні. Йдеться як про приватний, так і державний сектор. Компаніям, у співробітників яких немає "зеленого пропуску", загрожує штраф у розмірі 1000 євро.

Однак такі правила зустріли певний опір. Італію накрили масові протести.

Так, у Трієсті на півночі країни близько 5 тисяч робітників заблокували порт на знак протесту. Також масова акція противників вакцинації пройде в Римі.

Демонстранти також блокують дороги в портах Генуї і Анкони.

Раніше повідомлялося, що Італія повністю вакцинувала від коронавірусу понад 80% населення старше 12 років.

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