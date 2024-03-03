Итальянский корабль сбил беспилотник хуситов в Красном море, - Reuters

В Минобороны Италии отметили, что корабль Caio Duilio, который помогает защищать торговые пути от воздушных атак йеменских хуситов, осуществил акт самообороны.

Беспилотник с характеристиками, подобными тем, которые уже использовались в предыдущих атаках, находился на расстоянии около 6 км от итальянского корабля и летел в его сторону.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто заявил, что нападения хуситов, которые имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинской боевой группировкой ХАМАС в войне против Израиля, являются частью стратегии гибридной войны против некоторых стран.

"Террористические атаки хуситов являются серьезным нарушением международного права и нападением на безопасность морских перевозок, от которых зависит наша экономика", - сказал он.

Атаки хуситов в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАС.

В ответ на регулярные атаки боевиков, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. 17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

С тех пор западная коалиция наносит регулярные удары по военным объектам хуситов в Йемене, однако атаки боевиков на корабли не прекращаются.

В феврале Европейский Союз начал военно-морскую миссию в Красном море под названием Eunavfor Aspides для защиты судоходства в этом регионе.

1 марта военные США сбили выпущенные в сторону Красного моря крылатые ракеты и беспилотник.

2 марта в Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это первый корабль, который пошел на дно после атаки боевиков.

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