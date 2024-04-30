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Итальянский фрегат сбил беспилотник хуситов в южной части Красного моря

Фото: итальянский фрегат сбил беспилотник хуситов (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Корабль итальянских ВМС "Фазан" в южной части Красного моря в рамках программы Eunavfor Aspides сбил беспилотник, который был выпущен йеменскими хуситами в сторону сухогруза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства обороны Италии, ударный дрон был перехвачен вчера "поздним утром" возле Баб-эль-Мандебского пролива в южной части Красного моря.

Отмечается, что он летел в сторону сухогруза и был сбит, когда тот находился на расстоянии 5 километров. Сбитый беспилотник был похож на другие дроны, которые боевики использовали в своих предыдущих атаках.

При этом в атаке на сухогруз также принимали участие и другие дроны, а также ракеты, при этом одна ракета взорвалась в воде рядом с коммерческим судном, причинив ему лишь "поверхностный" ущерб.

После отбитой атаки итальянский фрегат "Фазан" и сопровождаемый им груз следовали на юг по запланированному маршруту к выходу из Красного моря, говорится в заявлении.

 

 

 

Что известно о военно-морской миссии ЕС Eunavfor Aspides

В феврале страны Евросоюза создали военно-морскую миссию для защиты судоходства в Красном море, чтобы отражать ракетные атаки хуситов.

В марте стало известно, что Нидерланды направили в Красное море фрегат Zr. Ms. Tromp с 200 военнослужащими для защиты гражданского судоходства. Кроме того, сообщалось, что 3 марта итальянский корабль Caio Duilio приступил к защите торговых путей от воздушных атак йеменских хуситов. В тот же день корабль военно-морских сил Италии сбил беспилотник, который приближался к судну в Красном море.

Спустя некоторое время вооруженные силы Финляндии также присоединились к международной операции по защите гражданских судов от хуситов в Красном море.

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