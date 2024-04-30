Итальянский фрегат сбил беспилотник хуситов в южной части Красного моря

По данным Министерства обороны Италии, ударный дрон был перехвачен вчера "поздним утром" возле Баб-эль-Мандебского пролива в южной части Красного моря.

Отмечается, что он летел в сторону сухогруза и был сбит, когда тот находился на расстоянии 5 километров. Сбитый беспилотник был похож на другие дроны, которые боевики использовали в своих предыдущих атаках.

При этом в атаке на сухогруз также принимали участие и другие дроны, а также ракеты, при этом одна ракета взорвалась в воде рядом с коммерческим судном, причинив ему лишь "поверхностный" ущерб.

После отбитой атаки итальянский фрегат "Фазан" и сопровождаемый им груз следовали на юг по запланированному маршруту к выходу из Красного моря, говорится в заявлении.