В Италии за насилие над женщинами предлагают наказывать пожизненным заключением

Итальянское правительство утвердило законопроект, который впервые определяет фемицид как отдельное преступление в уголовном законодательстве страны. Документ предусматривает за него пожизненное заключение.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

Эту инициативу объявили накануне Международного женского дня. Она направлена на борьбу с растущим количеством случаев насилия в отношении женщин, в частности с такими преступлениями, как преследование и "порно месть".

Предложение было согласовано в пятницу, 7 марта, поздно вечером, но еще должно пройти рассмотрение в парламенте и получить одобрение обеих палат. Закон также ужесточает наказание за насилие в семье, преследование, сексуальное насилие и "порно месть".

Премьер-министр Джорджа Мелони, которая активно поддержала инициативу, заявила, что это чрезвычайно важный законопроект, который вводит понятие фемицида как отдельного преступления и предусматривает за него пожизненное заключение. Центристская и левоцентристская оппозиция поддержала нововведение, но отметила, что оно сосредоточено только на уголовном аспекте проблемы, оставляя без внимания экономические и культурные факторы.

Фемицид остается серьезной проблемой в Италии. Резонанс вызвало убийство 22-летней студентки Джулии Чеккеттин, которую в ноябре 2023 года жестоко зарезал ее бывший парень Филиппо Туретта. В декабре Туретту приговорили к пожизненному заключению.

По официальным данным Министерства внутренних дел Италии, в 2024 году было зафиксировано 113 случаев фемицида, из которых 99 были совершены родственниками, партнерами или бывшими партнерами жертв.

В то же время женская правозащитная организация Non Una di Meno раскритиковала законопроект. Активистка Серена Фредда во время марша в центре Рима заявила, что это пропагандистский ход. Она подчеркнула, что более жесткие наказания не являются эффективным средством борьбы с фемицидом, ведь проблема кроется глубже - в дискриминации женщин, которая начинается еще в школе и продолжается в профессиональной сфере.