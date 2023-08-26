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В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие, в том числе дети

Фото: в Италии автобус с украинцами попал в ДТП (twitter.com/vigilidelfuoco)
Автор: Наталья Юрченко

Автобус с гражданами Украины попал в ДТП на севере Италии. В результате аварии пострадали 15 человек, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Авария произошла  25 августа около 20:00 вблизи города Латизана на трассе A4, соединяющей Венецию и Триест.

Автобус с 30 украинскими туристами возвращался в Украину и столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.

Как отмечает издание, большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около 10 человек были освобождены спасателями.

 

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 15 человек, из них семеро детей. Женщину и двух несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили вертолетами в больницы в Удине и Триест.

Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте аварии их доставили в муниципальный офис службы гражданской защиты региона Фриули-Венеция-Джулия.

 

Фото: в Италии автобус с украинцами попал в ДТП (twitter.com/vigilidelfuoco)

Напомним, 30 июля в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. В результате аварии погиб водитель и гид - гражданка Украины.

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