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Італія чекає українських туристів: названа дата відкриття кордонів

Lite » Подорожі 16.05.2020 - 11:02
Італія чекає українських туристів: названа дата відкриття кордонів
Італія відкриється для туристів з України (колаж: РБК-Україна)

Італія буде відкрита для українських туристів з початку червня

Італія відкриється для туристів з України та з усього світу в червні 2020 року. Представники влади прийняли рішення про зняття всіх обмежень на в'їзд і виїзд з країни з 3 червня. Також зазначається, що у зв'язку зі зняттям цих обмежень очікуються й інші ослаблення карантинних заходів в країні з початком туристичного сезону.

Як повідомляють італійські ЗМІ, з 3 червня в країні очікується суттєве послаблення карантину, запровадженого на тлі пандемії коронавіруса. Разом з відкриттям кордонів, в Італії буде відновлено вільне переміщення усередині держави.

Варто відзначити, що раніше регіони Італії виступали за якнайшвидше зняття обмежень, проте прем'єр-міністр Джузеппе Конте наполягав на поступовому поверненні до нормального життя, щоб запобігти другу хвилю інфекцій.

В Італії з початку поширення коронавіруса зафіксовано 223,8 тисячі випадків зараження, смертність досягла 31,6 тисячі осіб.

Експерти відзначають, що влада Італії хоче відновити туризм через істотні збитки на тлі карантину. Деякі регіони Італії роблять спеціальні знижки на проживання в готелях або перельоти, щоб залучити нових туристів.

Інші фахівці наполягають на тому, що планувати свій відпочинок за кордоном потрібно не раніше серпня. До того часу, на думку фахівців, процедура міжнародного туризму буде більш налагодженою та зрозумілою.

Нагадаємо, що в Україні очікують зростання внутрішнього туризму.

Також ми писали про те, де українці зможуть відпочити в цьому році.

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Італіятуризм
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